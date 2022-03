Argentina: Accordo con Fmi, avviato dibattito alla Camera (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo, si legge nella nota emessa dal ministero dell'Economia, "permetterà al Paese di rifinanziare gli impegni assunti nel fallimentare programma Stand By del 2018 che presentava scadenze racchiuse principalmente tra gli anni 2022 e 2023". Il nuovo programma, prosegue la nota, "mira a continuare a generare le condizioni di stabilità necessarie per affrontare i problemi strutturali esistenti e rafforzare le basi di una crescita sostenibile e inclusiva". L'intesa con il Fondo, come era già stato anticipato, si basa sullo schema Extended Fund Facility (Eff) che prevede 10 revisioni periodiche su base trimestrale durante i prossimi due anni e mezzo. Il periodo di restituzione, secondo l'accordo, è di 10 anni a partire dal 2026, con una moratoria iniziale di 4 anni e mezzo. (segue) (Abu)