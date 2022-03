Argentina: accordo con Fmi, avviato dibattito alla Camera (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel breve documento finale JxC comunicava ad ogni modo di aver deciso di "accompagnare" con il voto il progetto di legge che sancisce l'accordo da parte argentina con l'obiettivo di "non spingere il paese verso un default". Il comunicato del principale gruppo parlamentare all'opposizione enumera le convergenze emerse durante la riunione e precisa che "JxC non condivide il programma economico" che il governo ha presentato a sostegno dei termini dell'accordo. La coalizione di centrodestra, che dopo la sconfitta di Macri è in cerca di un nuovo leader da presentare alle elezioni presidenziali del 2023, conclude quindi la nota affermando che "si riserva di approfondire la sua posizione in parlamento di fronte al ministro dell'Economia, Martin Guzman". (segue) (Abu)