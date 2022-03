Usa: amministrazione Biden designa Colombia come alleato maggiore extra-Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha deciso di inserire la Colombia nell’elenco dei Paesi definiti come “alleati maggiori” al di fuori della Nato. Lo ha annunciato lo stesso Biden incontrando l’omologo colombiano, Ivan Duque. Si tratta di una designazione data dal governo degli Stati Uniti per stretti alleati Usa che hanno rapporti strategici con le forze armate statunitensi ma non sono membri dell'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico. Sebbene lo status non includa automaticamente un patto di mutua difesa con gli Stati Uniti, conferisce comunque una serie di vantaggi militari e finanziari che altrimenti non sarebbero ottenibili da paesi non Nato.(Nys)