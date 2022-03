Sanità: Cecchetti (Lega), sabato e domenica oltre 500 banchetti per chiedere medici di base che mancano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Lega è un movimento di popolo, con il popolo, per il popolo. Come le sue battaglie. Per questo sabato e domenica, ancora con tutte le precauzioni del caso, saremo nelle piazze lombarde con oltre 500 tra banchetti e gazebo, dove i cittadini lombardi troveranno i nostri deputati, senatori, europarlamentari, consiglieri regionali, ognuno presente sul proprio territorio per dare informazioni e confrontarsi su problemi o necessità. Ci prepariamo a una grande mobilitazione, cui ne seguirà un'altra analoga nel fine settimana successivo, per lanciare una battaglia di buon senso e attualità, quella sulla carenza dei medici di base sul territorio lombardo. Con una premessa: negli ultimi dieci anni i Governi, quasi tutti a trazione PD, di Monti, Letta, Renzi, Gentiloni e il Conte bis, hanno inferto insensati tagli da 37 miliardi al sistema sanitario lombardo, di cui 9 miliardi solo il governo Letta. Risorse tolte alla cura dei cittadini, ai servizi e tra questi i medici di base: nell'ultimo decennio lo Stato ha attribuito alla Lombardia un numero di nuovi medici di base inferiore ai pensionamenti, tagliando circa mille medici in 10 anni e portando la Lombardia ad essere la regione con meno medici di famiglia in Italia (61 ogni 100mila abitanti rispetto ai 74 del Lazio e agli 80 della Puglia)". Lo dichiara Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier spiegando che "per questo la Lega scende in piazza e avvia una petizione popolare per raccogliere le firme dei cittadini e indirizzarle al ministro della Salute, Roberto Speranza, e sollecitarlo a invertire la rotta e a risolvere questo problema". "Dai prossimi giorni - prosegue - sarà possibile sottoscrivere questa petizione online sul sito www.legalombardasalvini.com. Ricordiamo che la Regione Lombardia, pur competendo la gestione dei medici direttamente al Ministero della salute, ha tentato di mitigare questa carenza, attraverso la revisione della legge sanitaria, approvata a novembre, che ha stanziato due miliardi per il potenziamento della medicina territoriale e ha messo in campo una serie di iniziative, tra cui l'inserimento del tirocinio professionalizzante per permettere agli specializzandi che frequentano il terzo anno di corso di perfezionare il proprio percorso formativo sul campo". "Torniamo in piazza tra la gente, con il sole o con la pioggia, per avviare questa petizione, ma anche per ascoltare e prendere nota di quanto ci verrà chiesto e segnalato dai cittadini, dare informazioni e risposte su quanto sta facendo la Lega al Governo e in Regione Lombardia per i nostri territori e a riguardo distribuiremo anche dell'apposito materiale informativo. Non solo, a tutti i nostri gazebo o banchetti sarà possibile effettuare il tesseramento per l'anno 2022 per la Lega Salvini Premier", conclude. (Com)