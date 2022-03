Milano: Consiglio approva sportello di supporto psicologico "post-Covid" per dipendenti comunali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno sportello psicologico post-Covid dedicato ai dipendenti comunali. È questa la mozione presentata dal consigliere Mauro Orso, del gruppo Beppe Sala Sindaco, e approvata da Palazzo Marino. La mozione era stata firmata sia da esponenti della maggioranza che da alcuni membri dell'opposizione, come il forzista Alessandro De Chirico e l'ex candidato sindaco Luca Bernardo. "Il Consiglio comunale impegna il sindaco e la giunta – recita la mozione -, all'interno di un piano di rilevazione dei fabbisogni delle e dei dipendenti, a proporre azioni di prevenzione a sostegno del benessere del singolo e di prevenzione del disagio attraverso l'attivazione sperimentale di servizi di sportello psicologico, anche mediante l'utilizzo di piattaforme online". "Questa mozione - ha affermato in aula il consigliere Orso -, garantirà un supporto psicologico a tutti i dipendenti del Comune in modo immediato. Inoltre, garantirà il primo modello effettivo di fornitura di colloqui psicologici e sarà una fase di stage per proporre la stessa cosa ai cittadini milanesi che necessitano di questo supporto". (Rem)