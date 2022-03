Germania: ministro Economia Habeck, utilizzare centrali a lignite come riserva di sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia e della Protezione del clima tedesco, Robert Habeck, intende utilizzare le centrali elettriche a lignite attualmente non operative come riserva di sicurezza per l'approvvigionamento di energia della Germania, a rischio a causa dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Secondo il dicastero guidato dall'esponente dei Verdi, l'obiettivo è “ridurre i consumi di gas ed essere in grado di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento nel prossimo inverno”. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, gli impianti possono generare 1,9 gigawatt di elettricità. Le centrali a lignite sono state messe in pausa dal 2019 e verranno spente definitivamente dal primo ottobre 2023. Tale scadenza potrebbe ora essere prorogata. Il governo federale intende raggiungere la decarbonizzazione della Germania idealmente entro il 2030. (Geb)