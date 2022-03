Ucraina: Metsola ai leader, aumentare investimenti difesa e lavorare per autonomia energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aumentare gli investimenti in difesa, raddoppiare gli sforzi per l'autonomia energetica, lavorare per la sicurezza alimentare e fare dell'unità il modello da seguire in futuro. Sono i quattro aspetti delineati dalla presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, nel suo intervento alla riunione informale dei capi di Stato e di governo a Versailles. "In primo luogo, abbiamo urgentemente bisogno di aumentare i nostri investimenti nella difesa e nelle tecnologie innovative e continuare a costruire una vera Unione della sicurezza e della difesa" e "ciò significa riformare la Pesco", ha detto. "Significa aumentare i nostri bilanci nazionali e significa fare un uso intelligente del nostro bilancio comune dell'Ue, per garantire che le esigenze di capacità possano essere soddisfatte da finanziamenti collettivi ove necessario", ha aggiunto. "Dobbiamo andare oltre il Fondo europeo per la difesa e fare in modo che il bilancio dell'Ue funzioni per la nostra politica di sicurezza e di difesa ovunque aggiunga valore. Dobbiamo usare il bilancio per attuare la bussola strategica e rendere l'Unione della difesa una realtà", ha spiegato. (segue) (Beb)