Ucraina: Metsola ai leader, aumentare investimenti difesa e lavorare per autonomia energetica (2)

- "In secondo luogo, dobbiamo raddoppiare i nostri sforzi per ridurre la nostra dipendenza energetica dal Cremlino. Il nostro obiettivo immediato deve essere la sicurezza energetica" ed è il momento per l'Unione di inviare "un messaggio chiaro", cioè "limitare l'importazione di beni di esportazione russi, inclusi gas, petrolio e carbone; fare la revisione di tutte le certificazioni concesse alle società energetiche russe; affrontare le opzioni di stoccaggio del gas, l'approvvigionamento congiunto del gas, i regimi di finanziamento congiunto; aumentare la quota di energie rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel nostro mix energetico attraverso un'attuazione più rapida del pacchetto Fit for 55. Il nostro obiettivo deve essere verso un futuro di gas zero dalla Russia. Ambizioso ma necessario", ha sottolineato la presidente. (segue) (Beb)