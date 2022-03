Ucraina: Metsola ai leader, aumentare investimenti difesa e lavorare per autonomia energetica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In terzo luogo, dobbiamo parlare di più della sicurezza alimentare. Questo deve anche diventare parte integrante delle nostre discussioni sull'autonomia strategica dell'Europa. Le nostre linee di approvvigionamento devono diventare più chiare e più forti", ha detto. "In quarto luogo, ciò che abbiamo visto finora in termini di coordinamento, solidarietà e unità europea non ha precedenti e deve essere il modello per il nostro futuro", ha evidenziato Metsola. (Beb)