Cultura: presentato a Roma libro consigliera Mattia su storie di donne coraggiose (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- "Una raccolta di storie resistenti che nasce come reazione a una pandemia che ha duramente colpito la popolazione femminile, facendo luce su disuguaglianze e criticità strutturali nel mondo della scuola e del lavoro, nelle famiglie”, ha detto Mattia durante la presentazione. “Con questo libro ho voluto consegnare alle nuove generazioni esempi di donne forti, audaci, tenaci, coraggiose, per restituire alla loro storia e ai loro sacrifici lo spazio e la dignità che meritano e riconsegnare alla narrazione dell'emergenza una necessaria prospettiva di genere”, ha sottolineato la consigliera. Il sindaco Gualtieri durante il suo intervento ha voluto sottolineare come “le donne abbiano bisogno di diritti per poter vivere la loro vita in una condizione di parità. Tra le 15 storie che ho letto sono stato colpito da tutte. La forza straordinaria di tante donne ci ha aiutato ad esprimere questa resilienza durante la pandemia. In questo libro ci sono 16 donne straordinarie, la sedicesima è l’autrice stessa”, ha concluso il sindaco. (Rer)