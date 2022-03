Ucraina: Di Maio in Turchia, agire in maniera coordinata per raggiungere un cessate il fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nei vent’anni trascorsi dalla sua fondazione Agenzia Nova ha saputo crescere e affermarsi" Luigi Di Maio

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

18 ottobre 2021

- L’Italia è impegnata “ad agire in maniera coordinata e compatta per raggiungere un cessate il fuoco che permetta di mettere in salvo la popolazione ucraina”. Lo ha scritto oggi su Twitter il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio. “Oggi in Turchia, per incontrare il collega Mevlut Cavusoglu. Ho ribadito la ferma condanna dell’aggressione militare russa all’Ucraina”, ha detto ancora Di Maio. (Res)