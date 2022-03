Usa-Venezuela: funzionario Casa Bianca a media, non riaperto dialogo con Caracas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante la visita che una delegazione della Casa Bianca hanno compiuto a Caracas lo scorso fine settimana, tra i governi degli Stati Uniti e del Venezuela non esiste "un dialogo". Lo ha detto un alto funzionario dell'amministrazione Usa alla testata "Voice of America", smentendo anche la voce secondo cui Washington avrebbe offerto di riaprire il dossier delle sanzioni sul petrolio in cambio della liberazione dei due statunitensi, tornati in patria nei giorni scorsi. "Non c'è un dialogo tra noi e il regime. Il dialogo deve tenersi tra il popolo venezuelano", ha detto il funzionario sottolineando che l'obiettivo della missione Usa, oltre alla liberazione dei prigionieri, era quello di riportare il governo del presidente Nicolas Maduro al tavolo negoziale aperto in Messico. "In nessun momento c'è stata un'offerta di petrolio in cambio della scarcerazione degli statunitensi", ha rimarcato. (segue) (Vec)