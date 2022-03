Usa-Venezuela: funzionario Casa Bianca a media, non riaperto dialogo con Caracas (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione di alti funzionari del governo Usa è volata nel fine settimana a Caracas per colloqui con il governo del presidente Nicolas Maduro. Scopo della missione, ha detto la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, era quello di discutere "la sicurezza energetica" e trattare le condizioni dei cittadini statunitensi in carcere. Una riunione "rispettosa, cordiale e molto diplomatica", cui ne seguiranno altre, ha detto il presidente senza entrare nel merito dei temi trattati. Secondo diverse ricostruzioni dei media statunitensi, l'amministrazione e di Joe Biden sarebbe interessata a riaprire i rapporti con Caracas, nel momento in cui lavora per un sempre più pronunciato isolamento internazionale di Mosca, preoccupata anche per le conseguenze della crisi sui prezzi dei prodotti petroliferi. (segue) (Vec)