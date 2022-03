Ex Ilva: Fim-Cisl, impegni si traducano in maggiore occupazione e produzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è appena concluso l’incontro presso la Confindustria di Roma tra Acciaierie d’Italia e le organizzazioni sindacali, per valutare l'andamento del 2022 e conoscere i piani produttivi e occupazionali a fronte della richiesta di cassa integrazione straordinaria per riorganizzazione. Nell'incontro l'azienda ha confermato una serie di investimenti previsti a partire dal rifacimento dell'altoforno cinque, il miglioramento degli impianti di acciaieria e produttivi e confermato nonostante le difficoltà generali nei costi di energia e materie prime un aumento delle tonnellate prodotte programmando per il 2022, arrivando a 5 milioni e mezzo complessivi. "Come Fim Cisl - si legge in una nota - abbiamo chiesto che quanto dichiarato oggi al tavolo, sia confermato in maniera puntuale per ogni singolo sito del Gruppo ma soprattutto abbiamo affermato che questo questo orizzonte deve portare ad una riduzione percepibile dell'uso della cassa integrazione, che già da tanto tempo peso sulle spalle dei lavoratori. L'azienda da parte sua ci ha garantito che la cassa richiesta non porterà esuberi. Per noi questa è una dichiarazione importante ma per essere tale, deve tradursi in un accordo che non smentisca quello del 2018 e che faccia da transizione verso il futuro". Un futuro nel quale "dovremmo fare un nuovo accordo complessivo sui piani industriali; questi dovranno essere meglio definiti, insieme all'ingresso dello Stato in quota maggioritaria e dove il governo dovrà avere un ruolo importante. Per noi - si legge ancora nella nota della Fim - è imprescindibile oggi ottenere un risultato che faccia sì che gli ammortizzatori non portino a esuberi occupazionali e non lascino le persone in sofferenza, abbiamo chiesto un sforzo straordinario all'azienda che deve essere capace di dimostrare come l'aumento della produzione di acciaio su tutti i siti e non solo su Taranto porti ad un aumento dell'occupazione e della produzione. Il 2022 per essere veramente un anno di rilancio deve portare con se soluzioni occupazionali forti e tutele per ogni lavoratore, compresi quelli in Ilva As", conclude la nota.(Com)