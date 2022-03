Ucraina: Johnson, Russia potrebbe usare armi chimiche nel conflitto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fine della guerra in Ucraina "dipende da Putin, tocca a lui e solo a lui", ha spiegato il premier britannico. "Penso che debba capire che ha commesso un errore di calcolo disastroso e che tutti possono vedere che le cose non stanno procedendo nel modo in cui sperava", ha aggiunto. "La sua migliore scommessa, credo, sia ritirarsi, porre fine alla violenza e consentire l'inizio di un negoziato pacifico" in Ucraina, ha detto ancora Johnson. Putin potrebbe scegliere di accettare "ora" il fatto di aver commesso un "errore catastrofico" oppure "un po' più tardi", ma spetta "al Cremlino" tale mossa. Il presidente russo "deve capire che le sue opzioni non sono buone", ma lo stesso Putin ha "reso molto difficile presentare un'offerta" che sia soddisfacente, ha concluso Johnson. (Rel)