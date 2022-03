Ucraina: direttore Cia, presidente cinese Xi Jinping "turbato" dall'invasione russa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente cinese Xi Jinping si è detto "turbato" dall'invasione russa dell'Ucraina in parte perché "sembra che la sua stessa intelligence non gli abbia detto cosa sarebbe successo". Lo ha dichiarato oggi il direttore della Cia, Bill Burns, durante un'audizione al Comitato di intelligence del Senato degli Stati Uniti. La leadership cinese, ha proseguito Burns, è anche preoccupata per "il danno reputazionale che la Cina subisce in associazione con l'orrore dell'aggressione russa in Ucraina" e "per le conseguenze economiche in un momento in cui i tassi di crescita in Cina sono inferiori a quelli degli ultimi 30 anni. Il presidente Xi è probabilmente un po' turbato mentre osserva il modo in cui il presidente Putin ha avvicinato americani ed europei e sta rafforzando l'alleanza transatlantica in un modo che sarebbe stato un po' difficile da immaginare prima dell'inizio dell'invasione", ha aggiunto.(Nys)