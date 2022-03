Cultura: al teatro Petrolini di Roma arriva "Artefatti" di Maurizio Francabandiera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà in scena dal 17 al 19 marzo alle ore 21, al Teatro Petrolini di Roma, "Artefatti", spettacolo scritto e diretto da Maurizio Francabandiera, con Alex Iorio, Matteo Di Dio, Giorgia Meloni, Roberto Castellano, Michela Filippi. Al centro dello spettacolo c'è la passione per il teatro: cinque ragazzi stanno per andare in scena per la prima volta. Ma perché andare in scena? Se nessuno va a teatro è perché c'è una crisi esistenziale. Il teatro - viene spiegato per presentare l'opera - è una zona franca della vita, in cui l'essere umano è immortale. Come diceva William Shakespeare, "Tutto il mondo è un teatro e tutti gli uomini e le donne non sono che attori: essi hanno le loro uscite e le loro entrate; e una stessa persona, nella sua vita, rappresenta diverse parti".(Rin)