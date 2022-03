Ucraina: Urso (Copasir), Putin ne esige neutralità mentre cancella quella di Bielorussia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- In relazione all'aggressione di Mosca il Coparsir "aveva allarmato il Parlamento con la Relazione annuale del 14 febbraio sulla postura aggressiva della Russia che si è manifestata non solo in Ucraina, ma anche sul confine orientale, in Bielorussia". Lo ha detto il senatore di Fratelli d'Italia e presidente del Copasir, Adolfo Urso, intervenendo all'evento "Focus Ucraina: analisi e conseguenze". "La Russia pretende la neutralità dell'Ucraina nel momento in cui cancella la neutralità della Bielorussia", ha aggiunto. (Rin)