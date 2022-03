Sicurezza: De Corato, dopo decisione Lamorgese anche il Comune di Milano doti i "ghisa" del Taser

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Considerato l'annuncio odierno del ministro Lamorgese che ha dichiarato che l'utilizzo del Taser costituisce un passo importante per ridurre i rischi per l'incolumità del personale impegnato nelle attività di prevenzione e controllo del territorio, è decisamente arrivato il momento di rivedere la decisione, introdotta da Consiglio comunale di Milano, come altri comuni italiani governati dal centro sinistra, che nella precedente legislatura con un ordine del giorno approvato dalla maggioranza aveva deciso di non dotare gli agenti di Milano di pistole ad impulsi elettrici poiché ritenuti strumenti di tortura”. Lo dichiara l'assessore regionale alla sicurezza, immigrazione e polizia locale, Riccardo De Corato commentando la decisione dl viminale in base alla quale tra qualche giorno, l'arma ad impulsi elettrici verrà inserita nelle dotazioni degli operatori della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza. “Non vederla nelle dotazioni dei nostri ghisa che presidiano come altre forze il territorio, mi rattrista", prosegue l'assessore ricordando che "nelle dotazioni tecnico strumentali alle Polizie locali che Regione Lombardia finanzia dal 2018, ho inserito il taser, e nel prossimo anche lo stun gun. Ora però ci troviamo davanti a un bivio che va assolutamente risolto. La norma sulla pistola a impulsi prevede la discrezionalità dei sindaci nel fornire queste dotazioni alla propria Polizia locale”."Ritengo infine indispensabile - conclude De Corato - dotare anche la Polizia Penitenziaria di questi strumenti. Infatti sono troppe le aggressioni subite da questi agenti che sono sotto organico da anni e non hanno la strumentazione adeguata a difendersi e a far desistere gli sbandati dal compiere atti pericolosi". (Com)