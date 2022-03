Terrorismo: audio Stato islamico, "musulmani giurate fedeltà al nuovo califfo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abu al Hasan al Hashimi al Qurashi, l’emiro dei credenti e califfo dei musulmani, secondo la volontà dello sceicco Abu Ibrahim, ha accettato la promessa di fedeltà: che Allah lo benedica”: è quanto si sente nel messaggio audio diffuso oggi dallo Stato islamico, confermando la morte del defunto leader Abu Ibrahim al Qurashi, deceduto in Siria durante un blitz delle forze statunitensi nella notte tra il 2 e il 3 febbraio, e del portavoce Abu Hamza al Qurashi (quest’ultimo scomparso in circostanze ancora da chiarire). Contestualmente, le bandiere nere hanno proclamato il nuovo “califfo” Abu Hasan al Hashimi al Qurashi. “Chiediamo a Dio di aiutarlo, di salvaguardarlo e di indirizzare la sua opinione e i suoi passi sulla via della verità. Chiediamo ad Allah, l'Onnipotente, di ispirarlo nella guida. O musulmani ovunque siete, alzatevi e giurate fedeltà al Califfo dei musulmani”, si sente nell’audio. (Res)