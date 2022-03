Eutanasia: Montevecchi (M5s), ora scatto di civiltà anche in Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova può proiettarsi nel futuro con entusiasmo ed esperienza per continuare ad offrire un servizio indispensabile" Lucia Azzolina

Deputata del Movimento 5 stelle ed ex Ministro dell’Istruzione

20 luglio 2021

- "Con l’approvazione in prima lettura del disegno di legge sul fine vita alla Camera si compie un passo essenziale per la tutela della dignità e dei diritti fondamentali della persona. Il diritto alla dignità e alla autodeterminazione della persona è un fatto che appartiene a tutti. Ora sta al Senato, dove ho depositato anche un disegno di legge proprio in materia di accompagnamento al suicidio, compiere l'ultimo passo." Commenta così la senatrice Michela Montevecchi, capogruppo del Movimento 5 stelle in Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato, l'approvazione in prima lettura del disegno di legge sulla morte volontaria medicalmente assistita. (Com)