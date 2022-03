Ucraina: Fd'I Roma, raccolte 35 mila kg di derrate alimentari per rifugiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Kiev chiama, Roma risponde",la raccolta di beni di prima necessità per l'Ucraina organizzata dalla federazione di Roma di Fratelli d'Italia, ha raggiunto più di 35 mila kg di derrate alimentari donate e sarà consegnata direttamente ai rifugiati, tramite la rete del Modavi – Protezione civile. La raccolta è promossa da Fd'I Roma, da Gioventù nazionale Roma e dal Dipartimento per il volontariato e il terzo settore, che ha preso il via sabato scorso nei municipi della capitale, continuerà con punti di raccolta sempre aperti in tutti i municipi di Roma e il prossimo 12 e 13 marzo con nuovi banchetti di raccolta. Nei banchetti di Fratelli d'Italia si raccolgono alimenti (pasta, olio di oliva e di girasole, riso, caffè, tè, fette biscottate, merendine, tonno, barattoli di conserve, formaggio sottovuoto, cibo in scatola) e materiale di primo soccorso e medicinali (oki, aspirina, tachipirina, ibufrene, bende, siringhe, bende elastiche, antidolorifici, anti-infiammatori, insulina di lunga durata, vitamine, sacchi a pelo, torce con batteria, biancheria termica, prodotti per igiene personale). Alla conferenza stampa tenutasi oggi hanno partecipato, presso la Sala stampa della Camera dei Deputati, il coordinatore romano Massimo Milani, il presidente di Gioventù nazionale Roma Francesco Todde, il capogruppo di Fd'I al Comune di Roma Giovanni Quarzo, e il capogruppo di Fd'I in Consiglio regionale del Lazio Fabrizio Ghera, la responsabile del dipartimento terzo settore Maria Teresa Bellucci, il deputato di Fd'I Federico Mollicone e il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli. (segue) (Com)