Ucraina: Amendola, unità europea su sanzioni, ci auguriamo si riapra negoziato

19 luglio 2021

- L’Unione europea ha dimostrato unità nelle sanzioni contro la Russia e “ci auguriamo” che sia possibile di riaprire il negoziato. Lo ha detto il sottosegretario agli Affari europei, Vincenzo Amendola, parlando a “Rai News24” da Versailles. “Abbiamo sempre utilizzato e pensato sanzioni per fermare l’aggressione militare”, ha ricordato Amendola evidenziando le “scene drammatiche come abbiamo visto in queste ore” in riferimento ai bombardamenti in particolare a Mariupol. “Fino ad ora abbiamo dato un pacchetto di restrizioni importantissime dal punto di vista economico e finanziario sulla Russia. E ci auguriamo di riaprire il negoziato perché è la logica e non solo per la salvezza civili ucraini è che c’è un’unica uscita che è quella del negoziato”, ha proseguito. Sulla prospettiva di adesione all’Unione europea dell’Ucraina, Amendola ha ricordato come quello dell’integrazione sia un processo in cui si “è sempre discusso” e gli Stati membri “hanno dato mandato alla Commissione di fare una proposta”. Secondo Amendola, è evidente che “la nostra unità e non solo a sostegno di Zelensky per fermare l’aggressione militare”.(Frp)