Ddl Concorrenza: Forza Italia, positivo confronto con governo

- "Il confronto con il governo sul ddl Concorrenza è stato molto positivo. Questa è l'occasione per una riforma del comparto dei servizi pubblici locali, materia complessa che va affrontata seguendo una serie di criteri che, pur aprendo alla concorrenza e al mercato, non possono prescindere da alcuni punti fermi, come garantire qualità, sicurezza, omogeneità, coesione sociale e territoriale". Lo affermano Maria Virginia Tiraboschi e Michele Boccardi, senatori di Forza Italia, al termine della riunione a palazzo Chigi fra governo e maggioranza sul ddl Concorrenza. "La valutazione del mantenimento delle scelte in house e delle società a partecipazione pubblica – continuano i senatori azzurri - non può ignorare i criteri di sostenibilità economica che vanno comunicati da parte degli enti locali senza aggravi eccessivi delle procedure amministrative. In altre parole, ferma restando la necessità di trasparenza, occorre evitare iter burocratici troppo complessi a carico degli enti locali". (Rin)