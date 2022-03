Agricoltura: assessore Fvg, indicate al governo le priorità contro caro energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- Servono misure urgenti per il settore agricolo, che sta vivendo un momento drammatico a causa dell'aumento dei costi energetici dovuto alla crisi in Ucraina. A dirlo è l’assessore regionale alle Risorse agroalimentari del Friuli Venezia Giulia, Stefano Zannier, che oggi ha partecipato con la commissione Politiche agricole della Conferenza delle Regioni a un incontro con il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, la sottosegretaria Vannia Gava e il ministro delle Politiche agricole, Stefano Patuanelli. "Alle conseguenze della guerra si sono aggiunte le gravi difficoltà in termini di approvvigionamento e di mercato", ha sottolineato Zannier, che sta lavorando, insieme agli altri assessori con delega all’agricoltura, a un documento per indicare al governo le priorità del settore a cui dare risposta immediata. Tra le proposte avanzate dalla Commissione, la contribuzione straordinaria, il rinvio della nuova Programmazione agricola comunitaria (Pac) e la sospensione delle condizionalità e dei set aside, ma anche la diminuzione delle accise, lo sblocco di tutti i pagamenti sospesi, la moratoria e la ristrutturazione del debito e gli incentivi alla semplificazione per aumentare l’uso di fonti energetiche alternative. (Frt)