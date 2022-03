Ucraina: Rampelli (Fd'I), raccolti 36 mila chili di derrate alimentari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presente anche il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli che ha dichiarato "Il parlamento ha da subito condannato l'invasione di Putin all'Ucraina, nazione libera e indipendente. Fratelli d'Italia si è mobilitata con questa iniziativa perché al di là dei dibattiti parlamentari, dei documenti, degli ordini del giorno, bisogna rimboccarsi le maniche per aiutare la popolazione che soffre e per formarsi una coscienza politica. Abbiamo raccolto in poco più di quattro giorni 36 mila chili di derrate alimentari che raddoppieranno in questo fine settimana di mobilitazione. Il tutto verrà distribuito al confine con l'Ucraina con i furgoni della Croce rossa, della Protezione civile, in collaborazione col Modavi e organismi internazionali. Questa chiamata a raccolta del nostro mondo - ha aggiunto - serve a far capire ai nostri giovani che laddove c'è qualcosa che accade la destra può esserci. In questo caso, accanto al popolo ucraino in difesa della sua libertà". "Abbiamo deciso di aiutare come possiamo – ha detto Massimo Milani – mobilitando la rete della Federazione romana di Fd'I per la raccolta di generi di prima necessità. Ci prefiggiamo di consegnare direttamente in Ucraina quanto raccolto tramite il Modavi-Protezione civile. Inoltre, con Maria Teresa Bellucci, chiederemo ai nostri iscritti e alla nostra rete di simpatizzanti di aprire le case ai rifugiati ucraini, dando un segno concreto di ospitalità, e con Federico Mollicone abbiamo presentato atti parlamentari a tutela del patrimonio culturale ucraino." "Un atto concreto della Federazione di Roma per portare solidarietà alla popolazione ucraina colpita dall'aggressione russa – dichiara il deputato Fd'I Federico Mollicone –. Abbiamo inoltre voluto porre l'attenzione sulla tutela della cultura ucraina sia materiale che immateriale con una specifica risoluzione in commissione che proprio oggi, nell'ufficio di presidenza, è stato indicato come testo base di un'iniziativa parlamentare trasversale". (Com)