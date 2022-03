Imprese: Leonardo, nel 2021 ordini in aumento, portafoglio complessivo a 35,5 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Leonardo ha registrato ordini per 14,307 miliardi di euro nel 2021, a conferma del trend di crescita rilevato nel corso di tutto il 2021. Stando ai risultati annuali approvati dal consiglio di amministrazione, il settore aeronautico mostra una performance commerciale particolarmente positiva con un incremento del 15 per cento: la componente Velivoli più che compensa la prevista flessione della componente civile. In crescita anche il settore Elettronica per la difesa e sicurezza, che beneficia della significativa performance positiva della componente Europea del settore. Gli Elicotteri registrano un volume di ordinativi sostanzialmente in linea con l’anno precedente in considerazione dell’acquisizione, nel periodo a confronto, dell’ordine Imos. A fronte dell’andamento delle singole componenti, il portafoglio ordini complessivo si attesta a 35,534 miliardi di euro al 31 dicembre 2021, e assicura una copertura in termini di produzione equivalente pari a circa 2,5 anni. Il “book to bill” (rapporto fra gli ordini del periodo ed i ricavi) risulta pari a uno, mentre il valore degli ordini mostra un incremento del quattro per cento rispetto al 2020. (Com)