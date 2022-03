© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei deputati ha approvato la legge sul fine vita che ora passa al Senato. "Un passo fondamentale per un provvedimento che il Paese attende e su cui siamo già in ritardo. Il Parlamento deve assumersi le proprie responsabilità affrontando anche i temi etici e dando risposte ai cittadini". Lo afferma in una nota il presidente della Camera, Roberto Fico. (Com)