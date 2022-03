Ucraina: Blinken a colloquio con omologo polacco Rau, focus su sforzi diplomatici per porre fine al conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto un colloquio telefonico con l'omologo polacco Zbigniew Rau con il quale ha discusso degli sforzi diplomatici in corso per risolvere il conflitto tra Russia e Ucraina. Lo ha affermato oggi il portavoce del dipartimento di Stato, Ned Price. "Il segretario di Stato Antony J. Blinken ha parlato oggi al telefono con il ministro degli Esteri polacco Zbigniew Rau sugli sforzi coordinati per fornire sicurezza e sostegno umanitario all'Ucraina di fronte alla guerra non provocata, ingiustificata e premeditata della Russia e ai suoi attacchi disumani e inconcepibili ai centri abitati in Ucraina", ha detto Price. "Il segretario Blinken e il ministro degli Esteri Rau hanno discusso degli sforzi diplomatici in corso, comprese le sanzioni, per fermare la guerra di aggressione del presidente russo Vladimir Putin", ha aggiunto il portavoce, sottolineando che le due hanno anche discusso della continua necessità di fornire assistenza alla sicurezza all'Ucraina. "Il segretario ha espresso la sua gratitudine e sostegno per lo straordinario benvenuto e sostegno della Polonia a oltre 1,33 milioni di rifugiati in fuga dai barbari attacchi della Russia all'Ucraina", ha affermato Price. "Ha anche notato che il vicepresidente (Kamala) Harris approfondirà la discussione su queste e altre questioni durante la sua visita in Polonia", ha aggiunto. Harris è attualmente in visita in Polonia e si recherà in Romania per partecipare a colloqui ad alto livello sugli adeguamenti della postura della Nato e su altri passi coordinati con gli alleati in risposta all'aggressione russa dell'Ucraina. Harris ha annunciato oggi che gli Stati Uniti hanno consegnato missili Patriot alla Polonia e il presidente polacco Andrzej Duda ha chiesto a Harris di accelerare la fornitura di armi statunitensi alla Polonia. (Nys)