Calcio: sospeso contratto sponsorizzazione tra Chelsea e compagnia Three

- Il gruppo di telefonia Three, sponsor del Chelsea, ha deciso di sospendere temporaneamente l'accordo esistente con il club calcistico di Londra. Il logo di Three verrà rimosso dalle divise dei calciatori del Chelsea e dai pannelli dello stadio di Stamford Bridge, dove gioca la squadra londinese. Il rapporto di sponsorizzazione tra Three e il Chelsea dovrebbe avere un valore annuo stimato in 40 milioni di sterline, secondo la stampa britannica. Il Chelsea Football Club è stato informato dell’inserimento del suo proprietario Roman Abramovich nella lista delle sanzioni dal governo del Regno Unito, ma ha garanti che le attività del club continueranno, come si legge in una nota ufficiale pubblicata oggi. (segue) (Rel)