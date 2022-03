Fvg: assessore Attività produttive, da Regioni proposte urgenti contro caro energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Misure di credito, fiscali e di politica energetica per dare risposta alle imprese e contrastare il caro energia aggravato dalla guerra in Ucraina. Sono le proposte arrivate dalla commissione Sviluppo economico della Conferenza delle Regioni, che si è riunita oggi per fare il punto sulla situazione. Il Friuli Venezia Giulia propone sono sette misure di intervento: dare impulso alla rateizzazione delle bollette di gas ed energia elettrica; prevedere che il credito connesso ai costi energetici sia scomputato dal calcolo sul rating d’azienda; ridurre al massimo, se non abbattere temporaneamente, le accise sulle forniture energetiche; dare forte impulso alle rinnovabili; sospendere il nuovo onere per il "Corrispettivo mercato capacità", in vigore al primo gennaio, che remunera i produttori di energia elettrica a fronte di standard di distribuzione adeguati e omogenei; garantire i contratti di fornitura energetica; richiedere la proroga del "Temporary framework", ovvero degliinterventi di aiuto all’economia in deroga. (segue) (Frt)