Fvg: assessore Attività produttive, da Regioni proposte urgenti contro caro energia (2)

- "Bisogna fare presto perché se a gennaio il Prezzo unico nazionale energia elettrica, prima della guerra, era già attestato sui 224 euro/MWh (+270 per cento rispetto al valore di gennaio 2021), l’8 marzo ha fatto registrare un valore più che raddoppiato a 594,83 euro/MWh”, ha detto l’assessore alle Attività produttive del Friuli Venezia Giulia, Sergio Emidio Bini. "Si tratta di un costo insostenibile per la nostra economia e soprattutto per le nostre industrie energivore; per evitare il default delle attività più esposte occorrono azioni immediate e coordinate". Durante la riunione della Commissione, secondo Bini, tutte le Regioni sono apparse in sintonia sulle risposte da dare alle imprese. Le proposte presentate verranno ora sintetizzate e messe a disposizione della task force nazionale che si occupa delle conseguenze economiche della crisi ucraina. (Frt)