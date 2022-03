Imprese: Profumo (Leonardo), ripreso il percorso di crescita con risultati superiori al pre-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In tempi caratterizzati da una crescente incertezza geopolitica, continuiamo a monitorare attentamente la situazione, allineandoci alle indicazioni dei governi dei Paesi in cui operiamo: restiamo focalizzati sulla soddisfazione delle esigenze dei nostri clienti grazie ai solidi fondamenti di Gruppo. Lo ha detto Alessandro Profumo, amministratore delegato di Leonardo, commentando il bilancio 2021 approvato oggi dal consiglio di amministrazione. “Il 2021 è stato un anno importante: il free operating cash flow è risultato al di sopra della guidance e doppio rispetto alle attese: abbiamo ripreso il percorso di crescita con risultati al di sopra dei livelli pre-pandemici, a parte le Aerostrutture per le quali è in corso il piano di ristrutturazione e rilancio”, ha detto, aggiungendo che resta invece solido il business difesa e governativo, pari all'88 per cento dei ricavi, mentre si vedono segnali di ripresa nell’aeronautica civile. “Continua il nostro pieno impegno per la sostenibilità: abbiamo ridotto le emissioni di CO2 del 23 per cento e incrementato la percentuale di donne assunte con profili Stem e di giovani under 30, e il 50 per cento delle nostre fonti di finanziamento è legato ad indicatori Esg pienamente allineati alla nostra strategia e al piano di incentivazione di lungo periodo”, ha continuato, aggiungendo che sulla base dei risultati ottenuti è stata proposta la reintroduzione del pagamento del dividendo. La solidità e i fondamentali del Gruppo, ha affermato l’Ad, sono alla base della fiducia nel breve e nel medio-lungo periodo. “Confermiamo l’obiettivo di generare circa tre miliardi di cassa cumulati tra il 2021 e il 2025, con una crescita significativa già nel 2022 e un tasso di conversione dell’Ebita in cassa di ca. 70 per cento già nel 2022, se escludessimo le Aerostrutture, e superiore al 70 per cento a livello di Gruppo, includendo le Aerostrutture, nel 2024-2025”, ha concluso. (Com)