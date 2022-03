Ue: Amendola, urge velocizzare su Unione dell’energia e della difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- Oggi per la prima volta l’Unione europea “discute di Unione per l’Energia e la Difesa e la Sicurezza comune” e per questo serve “velocizzare dossier che erano lontani nel tempo e renderli vitali”. Lo ha detto il sottosegretario agli Affari europei, Vincenzo Amendola, parlando a “Rai News24” da Versailles. “Sul dossier dell’energia dobbiamo unirci come Ventisette per stoccaggi e per acquisti comuni oltre che per le interconnessioni su rinnovabili e idrogeno”, ha aggiunto. In materia di difesa, ha sottolineato Amendola, è necessario “fare scelte fino ad ora rinviate che ci porteranno a fare un salto nell’innovazione”.(Frp)