Fine vita: Spena (FI), confermo mia contrarietà alla legge

- "Il mio voto di oggi, risultato favorevole al disegno di legge cosiddetto 'sul fine vita', è scaturito da un errore di digitazione che ho provveduto all'istante a segnalare al banco della presidenza, così come risulterà nelle prossime ore nel resoconto dei lavori d’Aula. Ci tengo ad affermare con forza che non posso condividere l’impianto del testo approvato oggi dalla Camera perché lascia nell’ambiguità i requisiti per accedere al suicidio assistito. Sono contraria all’accanimento terapeutico, ma la difesa della vita è uno dei principi non negoziabili che ispirano il mio impegno nella vita pubblica". Lo dichiara in una nota Maria Spena, deputata di Forza Italia. (Com)