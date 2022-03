Monza: due operai caduti da traliccio a Biassono, uno morto sul posto e l'altro ferito lievemente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa alle 14 di oggi, in un cantiere in via delle Industrie a Biassono, nel monzese, due operai sono precipitati al suolo durante l’operazione di manutenzione di un traliccio. Secondo quanto riferisce Areu in una nota, per uno dei due, un uomo di 33 anni, è stato constatato il decesso sul posto dopo che i soccorsi lo hanno trovato in arresto cardiocircolatorio. L'altro, un ventiseienne, avrebbe invece riportato solo un trauma all’arto superiore ed è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Desio. Sul posto sono intervenuti elisoccorso, automedica, due ambulanze, vigili del fuoco, carabinieri e vigili urbani. La dinamica dell’evento è ancora al vaglio delle froze dell’ordine. (Com)