Trasporti: Trenitalia, al via vendita biglietti per Frecciarossa Parigi-Lione (2)

- L’aumento delle corse con Frecciarossa ha l’obiettivo di soddisfare la richiesta di mobilità dei viaggiatori che hanno la possibilità di scegliere il livello di servizio e l’atmosfera del loro viaggio. Sono a disposizione quattro livelli di servizio: Executive, Business con un welcome drink gratuito, Standard per un viaggio al miglior costo e, infine, la sala meeting. I livelli di servizio Standard e Business offrono anche una libera scelta di atmosfera di viaggio: lo spazio silenzio e quello allegro, per una maggiore convivialità. In tutti i livelli di servizio il Wi-Fi è gratuito ed è possibile accedere al servizio di ristorazione a bordo. Sono inoltre già aperte le prenotazioni per viaggi in estate su tutti i treni Frecciarossa Parigi-Lione e Parigi-Milano. I viaggiatori possono prenotare sul sito web trenitalia.com, l’app Trenitalia France, le biglietterie Trenitalia di Parigi Gare de Lyon e Lyon Part-Dieu e alle self service disponibili nelle stazioni Parigi Gare de Lyon, Lione Part-Dieu, Lione Perrache e Chambéry. (Com)