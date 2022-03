Imprese: inizia la costruzione del nuovo terminal di Msc Crociere a Miami, realizzato da Fincantieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È iniziata oggi a Miami, con la posa della prima pietra, la costruzione del nuovo terminal di Msc Crociere. Stando al relativo comunicato stampa l’opera, realizzata da Fincantieri Infrastructure, sarà il terminal più grande e all’avanguardia degli Stati Uniti, nonché uno dei principali su scala internazionale, e potrà ospitare contemporaneamente fino a tre navi di nuova generazione e a ridotto impatto ambientale, come le future navi a gas naturale liquefatto di Msc Crociere destinate ad entrare in servizio nei prossimi mesi, movimentando fino a 36 mila passeggeri al giorno. “Questa iniziativa rappresenta un’ulteriore importante tappa della collaborazione proficua e di lunga data tra Msc e Fincantieri: siamo partner - insieme ad altri primari attori economici del sistema Italia come Intesa Sanpaolo, Cdp, Sace e Simest - di un progetto che rende onore al saper fare e alle capacità ingegneristiche italiane nel mondo, chiamate a cimentarsi sul mercato crocieristico americano”, ha commentato Pierfrancesco Vago, executive chairman di Msc Cruises, aggiungendo che il terminal rappresenterà un nuovo punto di riferimento del settore, nonché uno degli investimenti più significativi fatti a Miami. “E consentirà alla nostra compagnia di rafforzarsi e di crescere ulteriormente nel mercato crocieristico più importante e competitivo al mondo”, ha aggiunto. (segue) (Com)