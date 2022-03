Imprese: inizia la costruzione del nuovo terminal di Msc Crociere a Miami, realizzato da Fincantieri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’avvio dei lavori, ha continuato l’amministratore delegato di Fincantieri, Giuseppe Bono, è il coronamento di quanto fatto negli ultimi anni dal nostro Gruppo. “Siamo stati capaci di consolidare ulteriormente il rapporto con Msc, basato su innovazione e costante miglioramento, e in parallelo abbiamo intrapreso iniziative di business che ci hanno permesso l’allargamento delle nostre competenze anche per offrire ai nostri clienti prodotti e servizi all’avanguardia: questo nuovo terminal avveniristico sarà dunque non solo l’espressione migliore del Made in Italy, ma anche del successo delle nostre strategie aziendali”, ha affermato. Dal design iconico, e progettato dal pluripremiato studio internazionale di architettura Arquitectonica, il nuovo terminal avrà un corpo centrale multilivello alto quattro piani e sarà dotato di soluzioni innovative ed “ecologicamente” avanzate, tra cui la possibilità di alimentare le navi direttamente da terra con la corrente elettrica, riducendo così ulteriormente le emissioni durante la sosta in porto delle unità. Entrerà in servizio entro la fine del 2023. Oltre a strutture all’avanguardia per i servizi forniti ai passeggeri, il nuovo terminal disporrà di numerose aree per uffici, di un parcheggio multipiano per 2.400 veicoli e prevede la costruzione di un nuovo collegamento stradale. Il progetto contempla inoltre l’edificazione di due moderne ed efficienti banchine, lunghe complessivamente circa 750 metri. (segue) (Com)