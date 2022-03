Imprese: inizia la costruzione del nuovo terminal di Msc Crociere a Miami, realizzato da Fincantieri (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una terza banchina sarà costruita dalla contea di Miami-Dade. Il progetto prevede, infine, la realizzazione della relativa infrastruttura costiera, incluse le stazioni di approvvigionamento idrico ed elettrico La nuova infrastruttura crocieristica costerà circa 350 milioni di euro e rappresenta uno degli investimenti più importanti effettuati in anni recenti negli Stati Uniti da multinazionali a “matrice italiana” come il Gruppo Msc, in partnership con eccellenze italiane come Fincantieri. Il finanziamento dell’operazione, nell’ottica del rilievo strategico del progetto per l’economia italiana e del sostegno all’export, è stato emesso da Intesa Sanpaolo e Cdp a favore di Msc. Il prestito è garantito da Sace, con il contributo di Simest per la stabilizzazione del tasso e il contributo in conto interessi. Il rapporto tra Msc e Fincantieri si è del resto progressivamente consolidato nell’ultimo decennio, durante il quale la divisione Crociere di Msc ha ordinato a Fincantieri ben otto navi (quattro per il brand Msc Cruises e quattro per il brando Explora Journeys), per un valore complessivo che sfiora sei miliardi di euro e con una ricaduta complessiva sull’economia italiani pari a circa 27 miliardi. Al momento Msc ha in essere due opzioni per altre due navi Explora Journeys e non è esclusa la possibilità di ulteriori nuovi ordini per entrambi i brand. (Com)