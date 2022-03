Usa: Biden su inflazione, è la conseguenza delle azioni di Putin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le famiglie degli Stati Uniti iniziano ad avvertire le conseguenze dell’invasione dell’Ucraina da parte del presidente russo Vladimir Putin. Così il presidente Usa Joe Biden ha commentato gli ultimi dati sull’inflazione pubblicati oggi dal dipartimento del Lavoro, che mostrano un aumento dei prezzi del 7,9 su base annuale e dello 0,8 per cento nel mese di febbraio. “Un grande contributo all’inflazione questo mese è stato dato dall’aumento dei prezzi del gas e del petrolio in conseguenza delle azioni aggressive di Putin”, ha dichiarato Biden. “Come ho detto sin dall’inizio – ha aggiunto il capo della Casa Bianca - ci saranno costi da sostenere per le dure sanzioni che stiamo imponendo in risposta alla guerra ingiustificata di Putin, ma gli americani sappiano che i costi che imponiamo a Putin e ai suoi sodali sono molto più devastanti rispetto a quelli che noi siamo chiamati a fronteggiare”. Questa settimana il presidente statunitense ha annunciato lo stop all’importazione di gas e petrolio dalla Russia, provocando un’impennata dei prezzi degli idrocarburi a livello globale. Biden stesso ha promesso di fare il possibile per contenere l’inflazione, ricordando anche la decisione di immettere sul mercato 30 milioni di barili di petrolio dalle riserve strategiche Usa. (Nys)