Export: Ires-Istat, in Friuli Venezia Giulia + 27 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2021 il valore delle esportazioni del Friuli Venezia Giulia ha superato i 18 miliardi di euro (3,8 in più rispetto al 2020, pari a +26,8 per cento), dopo la diminuzione registrata nel 2020 dovuta alla pandemia. Lo evidenzia il ricercatore dell’Istituto di Ricerche Economiche e Sociali (Ires) del Friuli Venezia Giulia, Alessandro Russo, che ha rielaborato dati Istat. Si tratta di un livello record per le vendite estere delle imprese regionali, superiore anche ai valori raggiunti nel biennio 2018-2019 (15,5 miliardi di euro). Il dato del Friuli Venezia Giulia supera quello nazionale, che ha fatto registrare una crescita dell’export pari a +18,2 per cento, ed è maggiore anche dell’incremento fatto registrare dalle altre regioni del Nordest (Trentino-Alto Adige +20,5 per cento, Emilia-Romagna +16,9 per cento, Veneto +16,7 per cento). Nel 2021 in Friuli Venezia Giulia si è riscontrato anche un sensibile aumento del valore delle importazioni regionali (+37,7 per cento), ma l’avanzo commerciale si è mantenuto comunque molto ampio (8,8 miliardi, +16,9 per cento rispetto al 2020).(Frt)