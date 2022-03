© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, terrà un discorso al Bundestag in videoconferenza nella giornata del 17 marzo prossimo. È quanto concordato dai presidenti del Bundestag e del Bundesrat, Baerbel Bas e Bodo Ramelow, secondo quanto riferito dal settimanale “Der Spiegel”. In precedenza, un videomessaggio di Zelensky era previsto al Bundesrat per domani, 11 marzo. (Geb)