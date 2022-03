Fd'I: premio "Eccellenza donna" a Valentina Ruggiero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Seconda edizione del premio "Eccellenza donna" organizzato dai dipartimenti di Fratelli d'Italia Tutela vittime, presieduto da Cinzia Pellegrino, e quello Pari opportunità, Famiglia e Valori non negoziabili, della senatrice Isabella Rauti. Il premio quest'anno è stato consegnato all'avvocato Valentina Ruggiero, attiva nel campo del diritto di famiglia e dei minori. E' quanto si legge in una nota. "Continua il percorso del premio 'Eccellenza donna', arrivato oggi alla sua seconda edizione e dedicato alle donne che si sono distinte in un ambito specifico. Quest'anno abbiamo scelto una candidata d'eccezione per il settore molto delicato e complesso nel quale ha operato". A dirlo, intervenendo nel corso della premiazione "Eccellenza donna" in sala Nassirya in Senato, Cinzia Pellegrino, che ha proseguito: "E' bene ribadire che le donne non avrebbero bisogno di quote rosa se messe nella condizione di operare al pari dell'uomo, in quanto perfettamente capaci di superarli distinguendosi per coraggio, determinazione e dedizione. Tra le competenze verso le quali oggi c'è molta attenzione, vorrei concentrarmi su quelle inerenti all'ambito scientifico, sulle quali però si è seguito, di nuovo, un metodo sbagliato. Non bisogna puntare su quante donne frequentino e portino a termine studi scientifici, ma dare loro l'opportunità di emergere. E se pensiamo a due delle tante eccellenze femminili che ignoriamo, come il direttore del centro ricerche per il nucleare, Fabiola Giannotti o la scienziata Caterina Falleni che ha inventato il primo frigo che congela il cibo senza necessità di corrente elettrica, comprendiamo che non servono quote rose per eccellere". (segue) (Com)