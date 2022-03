Fd'I: premio "Eccellenza donna" a Valentina Ruggiero (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- "Siamo alla seconda edizione del premio 'Eccellenza donna' - ha sottolineato Isabella Rauti - ed è un onore quest'anno attribuirlo all'avvocato Valentina Ruggiero, che ha molti meriti nel suo curriculum vitae occupandosi di diritto di famiglia e dei minori. I nostri dipartimenti sono mobilitati da una settimana per far svolgere il premio in tutta Italia e ci teniamo a ribadire che non si tratta di una ritualità ma di un fatto di sostanza affinché nessuno dimentichi il valore fondamentale della donna in ogni campo e in ogni tempo. E' anche un modo per dare un riconoscimento a chi si impegna ogni giorno al di là del proprio interesse individuale e personale e, ripeto, il nostro attivismo non si ferma in questo frangente ma prosegue tutto l'anno sui temi di cui il mio dipartimento si occupa, che vanno dalle pari opportunità alla famiglia e questioni etiche. Ci tengo inoltre a legare questa iniziativa alla mostra multimediale itinerante 'Patriote d'Italia' che si concluderà questa settima a Roma per poi fare anch'essa il giro d'Italia. Si tratta di una illustrazione di 50 profili di donna dal Risorgimento ad oggi che hanno lasciato il segno nella storia in vari settori col loro esempio. Nella mostra c'è anche lo spazio dedicato a chi non è conosciuto, come le donne vittime di femminicidio. Perché anche coloro che non hanno avuto gli onori della storia hanno comunque contribuito a farla col loro apporto". L'avvocato Ruggiero ha voluto ringraziare per il premio ricevuto, sottolineando nel suo intervento l'importanza del ruolo della donna nel mondo delle professioni e criticando l'adozione delle quote rosa. (Com)