Ucraina: Draghi, Italia e Francia allineate con Ue su sanzioni e sostegno a Paesi membri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla guerra in Ucraina, Italia e Francia sono allineate con il resto dell'Unione europea sia nella risposta alle sanzioni contro la Russia sia nel sostegno per i nostri Paesi che queste sanzioni necessariamente comporteranno. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, all'arrivo a Versailles per il vertice informale tra capi di Stato e di governo dell'Ue. Draghi ha spiegato di aver avuto "poco fa" un colloquio con il presidente francese Emanuel Macron.(Frp)