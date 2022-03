Export: Ires-Istat, in Friuli Venezia Giulia + 27 per cento nel 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescita delle vendite estere registrata nel 2021 in Friuli Venezia Giulia ha interessato tutto il territorio regionale ed è stata superiore al 20 per cento in ognuna delle quattro le Province. La crescita ha riguardato principalmente due ambiti di specializzazione dell’economia regionale: l’industria siderurgica (+1,3 miliardi, pari a +47,1 per cento rispetto all’anno precedente), collegata anche al forte rialzo del prezzo dell’acciaio, e la cantieristica navale (+1 miliardo, pari a +60,7 per cento). Ottima anche la performance del settore del mobile, con quasi 400 milioni di euro in più, (+29,5 per cento). Tutti gli altri principali comparti produttivi hanno registrato andamenti positivi, con l’unica eccezione delle vendite di computer e apparecchi elettronici, che sono rimaste sostanzialmente stabili (-0,3 per cento). (Frt)