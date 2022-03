Ucraina: giapponese Uniqlo sospende operazioni in Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’azienda giapponese di abbigliamento Uniqlo interromperà le proprie operazioni in Russia. Lo ha deciso la multinazionale cui fa capo, Fast Retailing, facendo retromarcia rispetto alla precedente decisione di restare nel mercato russo nonostante l’invasione russa dell’Ucraina. Lo riferisce l’agenzia di stampa giapponese “Kyodo”, spiegando che la compagnia ha cambiato posizione dopo le critiche ricevute sui social media. Uniqlo ha 50 punti vendita in Russia. Fast Retailing ha stanziato dieci milioni di dollari all’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr).(Git)