Export: Ires-Istat, in Friuli Venezia Giulia + 27 per cento nel 2021 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fronte delle destinazioni, la rielaborazione dell’Ires su dati Istat evidenzia in Friuli Venezia Giulia aumenti consistenti dell’export nei confronti di tutti i principali partner commerciali: Germania (+20,1 per cento), Francia (+21 per cento), Austria (+34,7 per cento), Regno Unito (+24,6 per cento). Ai primi posti si trovano anche gli Stati Uniti (con 2,5 miliardi di euro) e la Svizzera (1,2 miliardi), grazie alle vendite di navi e imbarcazioni. Nel complesso i flussi verso i mercati extra Ue sono aumentati in misura maggiore (+29,1 per cento) rispetto a quelli interni all’Unione Europea (+24,9 per cento). (Frt)