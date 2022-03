Ucraina: Kuleba discute con omologo francese Le Drian dei risultati dell'incontro con Lavrov

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha discusso con l'omologo francese Jean-Yves Le Drian dei risultati dell'incontro odierno con il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov. Lo ha scritto lo stesso Kuleba in un tweet. "Ucraina e Francia stanno coordinando ulteriori passi per porre fine alla guerra della Russia" contro Kiev, ha affermato il diplomatico. Inoltre Kuleba ha sottolineato che la Russia deve cessare le ostilità e fornire un corridoio umanitario da Mariupol per evacuare i civili. (Res)